Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Белгородской области горит объект Минобороны РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 16:33
фото из Telegram-канала "Жесть Белгород"

В Белгородской области России произошёл пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, РИА Новости

Дословно: "На границе трёх муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа – произошёл пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

Детали: Гладков отметил, что все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности. 

Позже губернатор сообщил об одном пострадавшем среди местных жителей.

ВИДЕО ДНЯ

"Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков.

Он также сообщил, что 7 домов повреждено с различной степенью разрушений, а жители хутора находятся в безопасном месте.

Как сообщает российское государственное агентство РИА Новости, в 3-4 км от места пожара хорошо слышны взрывы разной мощности.

Судя по тому, что дым поднимается с нескольких точек, очагов пожара несколько, отмечает корреспондент.

Что предшествовало: 1 мая в Курской области страны-агрессора обрушилась конструкция железнодорожного моста, сообщил губернатор региона.

Темы: Росcияпожар
Главное сегодня

Лавров признал, что "победных" успехов армии РФ к 9 мая не ожидается

Кремль принял решение о нападении на Молдову – The Times

Как эвакуировали гражданских из окруженной "Азовстали". Защитники показали видео

Шольц пригласит Индию на саммит G7, чтобы изменить отношение к Путину

Зеленский: Разрушенные жизни людей в Украине и украденное имущество ничего не дадут РФ

обновлено, фотоОбвал моста в Курской области РФ: власти заявили о диверсии

Все новости...
Росcия
Оккупанты обворовывают больницы и заставляют лечить раненых россиян – разведка
После взрывов из Белгорода вылетели три Ту-154: вероятно, бежал Герасимов
Харьковщина: РФ обстреляла громаду, ранены гражданские, одна женщина погибла
Последние новости
03:05
видеоРФ: В Белгородской области слышали "разрывы"
02:18
Российский самолет нарушил воздушное пространство Дании и Швеции, они вызывают послов РФ
01:15
ООН: В портах Украины заблокированы 4,5 млн тонн зерна
00:22
Украинские защитники сбили 10 российских беспилотников "Орлан" за сутки
23:31
Лавров пожаловался, что Украина хочет гарантий сначала от Запада, а не от РФ
23:21
Экс-командующий НАТО призвал лишить Россию прав в Совбезе ООН
23:20
Лавров признал, что "победных" успехов армии РФ к 9 мая не ожидается
22:26
В Донецкой области от обстрелов погибли 4, ранены 11 жителей
22:24
США планируют финансировать оружие для Украины за счет российских олигархов
22:21
Кремль принял решение о нападении на Молдову – The Times
Все новости...