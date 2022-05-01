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В Белгородской области горит объект Минобороны РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 16:33
В Белгородской области горит объект Минобороны РФ
фото из Telegram-канала "Жесть Белгород"

В Белгородской области России произошёл пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, РИА Новости

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Дословно: "На границе трёх муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа – произошёл пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

Детали: Гладков отметил, что все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности. 

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Позже губернатор сообщил об одном пострадавшем среди местных жителей.

"Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков.

Он также сообщил, что 7 домов повреждено с различной степенью разрушений, а жители хутора находятся в безопасном месте.

Как сообщает российское государственное агентство РИА Новости, в 3-4 км от места пожара хорошо слышны взрывы разной мощности.

Судя по тому, что дым поднимается с нескольких точек, очагов пожара несколько, отмечает корреспондент.

Что предшествовало: 1 мая в Курской области страны-агрессора обрушилась конструкция железнодорожного моста, сообщил губернатор региона.

Темы: Росcияпожар
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