В Белгородской области горит объект Минобороны РФ

В Белгородской области России произошёл пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, РИА Новости

Дословно: "На границе трёх муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа – произошёл пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

Детали: Гладков отметил, что все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Позже губернатор сообщил об одном пострадавшем среди местных жителей.

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"Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков.

Он также сообщил, что 7 домов повреждено с различной степенью разрушений, а жители хутора находятся в безопасном месте.

Как сообщает российское государственное агентство РИА Новости, в 3-4 км от места пожара хорошо слышны взрывы разной мощности.

Судя по тому, что дым поднимается с нескольких точек, очагов пожара несколько, отмечает корреспондент.

Что предшествовало: 1 мая в Курской области страны-агрессора обрушилась конструкция железнодорожного моста, сообщил губернатор региона.