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Как эвакуировали гражданских из окруженной "Азовстали". Защитники показали видео

Светлана КизиловаВоскресенье, 1 мая 2022, 21:18

Полк "Азов" предоставил уникальные кадры нынешней операции по спасению людей в Мариуполе.

Источник: глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия

Прямая речь: "Это стало возможным благодаря усилиям Владимира Зеленского и слаженной работе Офиса Президента, которую координировал Андрей Ермак.

Важную часть работы выполнили Денис Прокопенко и полк "Азов", Главное управление разведки Министерства обороны, команда Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Ирина Верещук. Спасибо за поддержку ООН и Международному Комитету Красного Креста.

Многие работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей".

Предыстория: Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что началась эвакуация гражданских лиц из бункеров завода "Азовсталь" в Мариуполе при содействии ООН.

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Темы: МариупольэвакуацияАзовоккупация
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