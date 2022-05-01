Как эвакуировали гражданских из окруженной "Азовстали". Защитники показали видео
Полк "Азов" предоставил уникальные кадры нынешней операции по спасению людей в Мариуполе.
Источник: глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия
Прямая речь: "Это стало возможным благодаря усилиям Владимира Зеленского и слаженной работе Офиса Президента, которую координировал Андрей Ермак.
Важную часть работы выполнили Денис Прокопенко и полк "Азов", Главное управление разведки Министерства обороны, команда Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Ирина Верещук. Спасибо за поддержку ООН и Международному Комитету Красного Креста.
Многие работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей".
Предыстория: Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что началась эвакуация гражданских лиц из бункеров завода "Азовсталь" в Мариуполе при содействии ООН.