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Зеленский подтвердил начало эвакуации людей из "Азовстали": первые сто человек едут в Запорожье

Денис КарловскийВоскресенье, 1 мая 2022, 17:45
митинг жен и девушек военных из полка "азов", которых россияне не хотят выпускать из мариуполя, на митинге на площади независимости в Киеве 30 апреля. фото: getty images

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что началась операция по эвакуации гражданских лиц из бункеров завода "Азовсталь" в Мариуполе при содействии ООН.

Источник: twitter-страница Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Началась эвакуация гражданских из Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье.

Спасибо нашей команде! В настоящее время они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода".

Детали: Глава украинской переговорной группы Давид Арахамия подтвердил, что переговоры при содействии ООН, Международного комитета Красного Креста и Офиса президента успешно закончились договоренностью по проведению операции по спасению гражданских в бункерах "Азовстали". В первую группу гражданских, которых эвакуируют, попали дети, женщины и пожилые люди.

С начала полномасштабной войны России против Украины это стало первым режимом прекращения огня в Мариуполе.

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Предыстория:

  • После обеда 1 мая международные журналисты начали сообщать, что из Мариуполя выехали эвакуационные автобусы с 50 гражданскими, которых увезли на территорию, подконтрольную боевикам непризнанного формирования "ДНР".
  • Мариупольский горсовет 1 мая сообщал, что в настоящее время возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье.
  • 30 апреля командиры полка "Азов", участвующего в операции по обороне Мариуполя от российских оккупантов, заявляли, что из бункеров завода "Азовстали" на территорию, подконтрольную Украине, забрали около двух десятков гражданских.
  • Генсек ООН Антониу Гутерриш ездил на официальные переговоры с президентом Зеленским в Киев, а до этого встречался с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Он предложил, чтобы миссия ООН провела операцию по эвакуации граждан из Мариуполя. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани 28 апреля выехала в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя.
  • В Офисе президента настаивали, что Кремль отказывается прекратить огонь и разрешить эвакуацию гражданского населения с территории "Азовстали" на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

Темы: МариупольэвакуацияООНЗеленский
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