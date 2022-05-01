Зеленский подтвердил начало эвакуации людей из "Азовстали": первые сто человек едут в Запорожье

митинг жен и девушек военных из полка "азов", которых россияне не хотят выпускать из мариуполя, на митинге на площади независимости в Киеве 30 апреля. фото: getty images

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что началась операция по эвакуации гражданских лиц из бункеров завода "Азовсталь" в Мариуполе при содействии ООН.

Источник: twitter-страница Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Началась эвакуация гражданских из Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье.

Спасибо нашей команде! В настоящее время они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода".

Детали: Глава украинской переговорной группы Давид Арахамия подтвердил, что переговоры при содействии ООН, Международного комитета Красного Креста и Офиса президента успешно закончились договоренностью по проведению операции по спасению гражданских в бункерах "Азовстали". В первую группу гражданских, которых эвакуируют, попали дети, женщины и пожилые люди.

С начала полномасштабной войны России против Украины это стало первым режимом прекращения огня в Мариуполе.

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