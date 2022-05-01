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Россия возобновила обстрелы "Азовстали" сразу после эвакуации части людей

Светлана КизиловаВоскресенье, 1 мая 2022, 21:47

Оккупанты начали снова обстреливать "Азовсталь" в Мариуполе, как только там завершилась эвакуация части украинцев.

Источник: командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Денис Шлега, которого цитирует hromadske

Детали: До момента эвакуации российский агрессор два дня соблюдал режим прекращения огня.

По словам Шлеги, сейчас россияне обстреливают завод из разных видов оружия.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил, что россияне снова открыли огонь по заводу.

Прямая речь: "Из города пишут, что снова канонада такая, что даже на Левобережье дома шатаются. Нет эмоциональных сил все это комментировать. Наши защитники просто настоящие Герои. Невозможно понять, как они держатся. Но благодаря им 66-й день россияне не могут назвать Мариуполь оккупированным. Земной поклон и безмерная благодарность каждому Защитнику Мариуполя. Вы настоящая Сталь Азова".

Напомним:

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Президент Владимир Зеленский подтвердил, что при содействии ООН началась эвакуация гражданских лиц из бункеров завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Темы: МариупольАзовоккупациявойна
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