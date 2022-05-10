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РФ терпит катастрофические потери в войне и меняет свою пропаганду - разведка

Валентина РоманенкоВторник, 10 мая 2022, 11:12

По данным украинской разведки, режим Владимира Путина отдал приказ СМИ в пропаганде акцентировать внимание россиян на "противостоянии армии РФ всем странам Евросоюза и НАТО".

Источник: ГУР МОУ

Дословно: "Имея многочисленные преимущества в живой силе и технике, армия страны-оккупанта терпит от защитников Украины катастрофические потери и поражения.

Чтобы изменить представление россиян о военной "непобедимости" и подготовить общество к возможному поражению, российским СМИ приказали рассказывать о российско-украинской войне как о вооруженном противостоянии РФ со всеми странами Европейского Союза и НАТО. По мнению кремлевских политтехнологов, это приуменьшит позор от проигрыша более мощному противнику".

Детали: По информации военной разведки Украины, руководители кремлевских телеканалов, интернет-СМИ и пропутинской армии ботов уже получают указания перейти к новой информационной политике.

Отмечается, что пропагандисты страны-оккупанта теперь будут "промывать мозги россиянам идеями о необходимости объединения ради собственного выживания и слепого доверия к политике кремлевского диктатора".

Темы: войнапропагандаРосcияразведка
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