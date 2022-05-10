Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в НАТО на следующей неделе - СМИ

Финляндия и Швеция могут подать свои заявки на вступление в НАТО уже на следующей неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.

В четверг на этой неделе президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер Санна Марин должны впервые высказать свои позиции по вступлению Финляндии в НАТО.

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В субботу должны объявить о своей позиции социал-демократы – партия Санны Марин – и с тех пор позиции всех ключевых политсил в парламенте будут известны.

Решение президента и правительства должно быть принято в воскресенье, 15 мая. После этого депутаты рассмотрят еще один доклад о перспективах членства, что не займет много времени.

В Швеции, насколько известно, решение планируют принять тоже 15 мая, однако спрогнозировать конкретную дату, когда могут быть поданы заявки обеих стран, сложно.

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Финляндия и Швеция в течение весны тесно координировали свои действия и подстраивались друг под друга, чтобы решение было готово примерно одновременно.

Как сообщалось, 10 мая оборонный комитет парламента Финляндии опубликовал вывод о том, что членство Финляндии в НАТО является лучшим решением для её безопасности.

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