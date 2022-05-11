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Страны ЕС согласовали позиции по хранению газа и взаимоподдержке

"Европейская правда"Среда, 11 мая 2022, 23:46

Совет ЕС получил мандат на переговоры с Европарламентом о предложении договоренности о хранении природного газа странами блока.

Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

С целью повышения безопасности поставок в нынешних геополитических обстоятельствах предлагается заполнить хранилища в ЕС перед началом следующего холодного сезона и сделать возможным солидарный обмен между странами-членами.

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Определяются правила для хранения газа в подземных хранилищах и возможности учета хранилищ сжиженного природного газа, а также ограничения обязательства до определенного объема от годового потребления страны в течение последних 5 лет - во избежание непропорциональной нагрузки на отдельные страны блока, имеющие самые вместительные хранилища.

Поскольку не все члены ЕС имеют газовые хранилища, передается, что такие страны будут иметь доступ к резервам других стран, но должны будут вносить свой вклад в финансирование за заполнение и хранение.

Также договорились об обязательной сертификации всех мощностей, чтобы снизить потенциальные риски внешнего влияния на эту инфраструктуру.

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Страны договорились, что эти обязательства будут действовать до конца 2026 года.

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Для островных Кипра, Мальты и Ирландии предусмотрено исключение, пока они не соединены напрямую с газотранспортной системой других членов ЕС.

Теперь должны начаться переговоры с Европарламентом, чтобы финализировать документ и официально принять его.

Напомним, недавно "Газпром" прекратил поставки газа Польше и Болгарии из-за отказа платить за газ в рублях.

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Темы: ЕСгаз
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