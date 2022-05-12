В Киеве загорелся кинотеатр "Тампере".

Источник: соцсети

Детали: "Тампере" находится на улице Героев Севастополя в Соломенском районе.

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Напомним: В 2019 году кинотеатр вернули в собственность громады Киева – после того, как в конце 2013 года частное общество незаконно получило право собственности на "Тампере". Однако впоследствии стало известно, что в КГГА отменили право собственности территориальной громады Киева на кинотеатр.