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В Киеве загорелся кинотеатр

Четверг, 12 мая 2022, 00:50

В Киеве загорелся кинотеатр "Тампере".

Источник: соцсети

Детали: "Тампере" находится на улице Героев Севастополя в Соломенском районе.

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Напомним: В 2019 году кинотеатр вернули в собственность громады Киева – после того, как в конце 2013 года частное общество незаконно получило право собственности на "Тампере". Однако впоследствии стало известно, что в КГГА отменили право собственности территориальной громады Киева на кинотеатр.

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Темы: кинопожарКиев
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