В Киеве загорелся кинотеатр
Четверг, 12 мая 2022, 00:50
В Киеве загорелся кинотеатр "Тампере".
Источник: соцсети
Детали: "Тампере" находится на улице Героев Севастополя в Соломенском районе.
Реклама:
Напомним: В 2019 году кинотеатр вернули в собственность громады Киева – после того, как в конце 2013 года частное общество незаконно получило право собственности на "Тампере". Однако впоследствии стало известно, что в КГГА отменили право собственности территориальной громады Киева на кинотеатр.
ВИДЕО ДНЯ