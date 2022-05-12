С начала войны на Запорожье похитили около 300 человек — глава ОГА
Четверг, 12 мая 2022, 03:00
С 24 февраля россияне похитили 271 человека на временно оккупированных территориях Запорожья.
Источник: глава ОГА Запорожья Александр Старух
Дословно: "С начала войны по состоянию на 11 мая 2022 года на временно оккупированных территориях подтвержден 271 случай похищения людей".
Детали: Как отмечается, в заложниках 118 человек, освобождены – 153.
За последний день освобождены еще два наших земляка.
ВИДЕО ДНЯ