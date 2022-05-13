Враг стягивает артиллерию в Брянскую область для обстрелов Черниговщины – сводка

Россия перебрасывает в приграничные районы Брянской области дополнительные подразделения артиллерии для наращивания провокационных обстрелов приграничных населенных пунктов Черниговской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Основные усилия подразделений вооруженных сил Беларуси были сосредоточены на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях.

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На Северском направлении проходят мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. По имеющейся информации, противник производит опрокидывание в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных способностей.

В Харьковском направлении наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения наших войск в районе населенного пункта Веселое.

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В Воронежской и Белгородской областях Российской Федерации продлено до 25 мая 2022 действие повышенного уровня террористической угрозы.

На Донецком направлении противник продолжает сосредоточить основные усилия на установлении полного контроля над населенным пунктом Рубежное.

В Лиманском направлении подразделения врага пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово и в районе населенного пункта Камышеваха, успеха не имели.

На Кураховском направлении враг вел наступательные действия в направлении населенного пункта Марьинка.

Продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь".

В целях установления полного контроля над городом и подавления сопротивления украинских защитников и защитниц применяет стратегическую авиацию.

"Принимая во внимание меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время", - отмечают в Генштабе.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск по всей линии и воздушную разведку с применением БпЛА.

На Южнобужском направлении оккупационные подразделения активных боевых действий не совершали, обстреливали подразделения наших войск из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Котлярово, Ганновка и Осокоровка.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск, Воздушных Сил и Десантно-штурмовых войск было поражено семь воздушных целей: пять БПЛА типа "Орлан-10", один вертолет Ка-52 и одна крылатая ракета.

Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений украинских войск.

Только на Донецком и Луганском направлениях защитниками Украины за минувшие сутки отбиты восемнадцать атак врага, уничтожены тринадцать танков, восемь артиллерийских систем, двадцать семь единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и пять автомобилей противника.

Враг имеет потери и по другим направлениям. Общие цифры мы объявим в отдельном своде.