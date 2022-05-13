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Боррель убежден, что ЕС одобрит нефтяное эмбарго против России

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 11:38

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил убеждение, что государства-члены согласуют нефтяное эмбарго против России несмотря на нынешнюю оппозицию Венгрии.

Об этом он заявил перед встречей глав МИД стран Группы семи в Германии, сообщает "Европейская правда".

По его словам, работа по согласованию шестого пакета санкций продолжается.

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"В понедельник министры иностранных дел будут рассматривать этот вопрос, и я сделаю новый политический толчок для договоренности. Я убежден, договоренность у нас будет. Нам нужна эта договоренность и она у нас будет. Потому что нам нужно избавиться от нефтяной зависимости от России", - подчеркнул. Боррель.

"Мы должны понять конкретные обстоятельства каждого из 27 государств-членов. Но если не будет договоренности на уровне послов, в понедельник министрам нужно дать политический толчок к этому. Я приложу усилия для этого", - добавил он.

Как сообщалось, отдельные страны Европейского Союза допускают отсрочку нефтяного эмбарго против России, чтобы не задерживать другие меры из шестого санкционного пакета – если не получится убедить Венгрию поддержать его в нынешнем виде.

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Темы: РосcияЕСсанкциинефть
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