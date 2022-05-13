Страны G7 планируют выделить Украине до 30 млрд евро

Страны Группы семи (G7) планируют широкую финансовую поддержку Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнал Spiegel.

На встрече министров финансов G7 в Петерсберге под Бонном на следующей неделе страны Группы семи хотят инициировать бюджетную поддержку Украины на сумму почти 30 миллиардов евро.

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По словам участников переговоров, Украина сама озвучила эту финансовую потребность до конца года. Около пяти миллиардов евро ежемесячно уходило, например, на выплаты чиновникам или пенсионерам, которые Украина не может выплатить самостоятельно. Международный валютный фонд считает эти расчеты справедливыми и тоже приходит к подобным цифрам.

Помощь будет предоставляться в форме ссуд и грантов. Так что Киеву не придется возвращать всю сумму. Сумма в 30 миллиардов евро предполагает, что военные действия закончатся в течение года.

Встречу будет принимать немецкий министр финансов Кристиан Линднер, поскольку Германия председательствует в G7 в этом году.

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Эта роль усиливает давление на федеральное правительство, чтобы оно показало хороший пример этой помощью.

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны Группы семи к конфискации российских активов и их передаче на восстановление Украины.