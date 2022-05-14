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Ночь в областях: оккупанты накрыли Николаев и Днепропетровщину из РСЗО

Ирина БалачукСуббота, 14 мая 2022, 09:49
Разрушенные оккупантами здания в Харьковской области. Фото главы Харьковской ОВА Олега Синегубова из Telegram

Ночью 14 мая российские оккупанты обстреливали Харьков и область, Николаев, Херсонскую область и Донбасс, в Запорожской области продолжаются бои по всей линии фронта, также горячо на Изюмском направлении.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 14 мая

Детали: Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Киевской и Полтавской областях.

В Днепропетровской области ночь прошла с одной тревогой. На рассвете враг обстрелял из "Ураганов" Широковскую общину. Люди не пострадали. В нескольких домах выбиты окна, во дворах лежат кассетные боеприпасы. Люди ждут соответствующие службы.

Запорожская область: в областном центре ночью было тихо. По линии фронта продолжаются бои. Ночью была слышна работа артиллерии на юго-востоке от Запорожья. Ситуация в области стабильная и прогнозируемая.

Харьковская область. В Харькове ночь прошла с единичными обстрелами. Пострадавших нет. По области в течение суток оккупанты обстреливали Дергачи, Циркуны, Лозовскую общину, Золочев. 1 пострадавший в Чугуевском районе. Идут бои на Изюмском направлении.

Луганская область: за сутки было три десятка артобстрелов, разрушены 50 домов, в Лисичанске – админздание завода резинотехнических изделий. Горячее всего было в Северодонецке. Погибших нет.

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Донецкая область: стабильно острая ситуация по всей линии фронта: Лиман, Авдеевка, Светлодарск, Торецк, Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар. Авдеевка в результате ночных обстрелов обесточена.

В Херсонской области российские военные продолжают обстрел оккупированных населенных пунктов, а также стреляют с территории области по соседним регионам. 13 мая военные РФ из "Градов" обстреляли колонны автомобилей с людьми, которые эвакуировались на подконтрольную ВСУ территорию. Есть раненые люди, среди которых двое детей. Стабильно критическая ситуация в селах Высокопольской, Великоалександровской, Станиславской, Калиновской и Нововоронцовской ТО.

Николаевская область: вечером Николаев россияне обстреляли из РСЗО, в результате чего было повреждено складское помещение и произошло возгорание Балабановского леса. Ночью тоже были обстрелы. Подробная информация о последствиях и пострадавших выясняется.

Темы: Украинавойна
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