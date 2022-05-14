Оккупанты продолжают наступление на востоке, проводят штурмовые действия – Генштаб

Россияне продолжают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, наибольшая активность оккупантов сохраняется на Слобожанском и Донецком направлениях.

Источник: Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Агрессор оказывает огневое воздействие вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск. Наибольшая активность оккупантов сохраняется на Слобожанском и Донецком направлениях".

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Детали: На Донецком направлении группировка противника сосредотачивает основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледарь и Бахмут, осуществляет пополнение запасов и перегруппировку подразделений. На указанном направлении перемещено до двух батальонных тактических групп. Враг производит штурмовые действия вдоль линии столкновения при поддержке авиации и артиллерии. Имеет частичный успех в районе Авдеевки.

На Лиманском и Северодонецком направлениях противник проводит перегруппировку войск. Отмечено усиление группировки силами до батальонной тактической группы в районе железнодорожной станции "Новый Айдар".

В Мариуполе враг продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары, проводит штурмовые действия.

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