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Оккупанты продолжают наступление на востоке, проводят штурмовые действия – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 14 мая 2022, 18:46
Оккупанты продолжают наступление на востоке, проводят штурмовые действия – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

Россияне продолжают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, наибольшая активность оккупантов сохраняется на Слобожанском и Донецком направлениях.

Источник: Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Агрессор оказывает огневое воздействие вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск. Наибольшая активность оккупантов сохраняется на Слобожанском и Донецком направлениях".

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Детали: На Донецком направлении группировка противника сосредотачивает основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледарь и Бахмут, осуществляет пополнение запасов и перегруппировку подразделений. На указанном направлении перемещено до двух батальонных тактических групп. Враг производит штурмовые действия вдоль линии столкновения при поддержке авиации и артиллерии. Имеет частичный успех в районе Авдеевки.

На Лиманском и Северодонецком направлениях противник проводит перегруппировку войск. Отмечено усиление группировки силами до батальонной тактической группы в районе железнодорожной станции "Новый Айдар".

В Мариуполе враг продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары, проводит штурмовые действия.

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На Запорожском направлении противник сосредоточил основные усилия на артиллерийских обстрелах украинских позиций.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка изменений не претерпела, противник активных действий не проводил.

На территории Гомельской области Беларуси фиксируется проведение работ по разминированию местности в районах прежнего базирования подразделений РФ.

На Харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых позиций, контроле маршрутов снабжения по автодорогам на север и восток от города Харькова, а также недопущении продвижения украинских войск в направлении государственной границы.

На Славянском направлении идет перегруппировка подразделений противника, создание запасов материально-технических средств.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Агрессор сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов, инженерном оборудовании позиций, осуществляет артиллерийские обстрелы позиций украинских войск.

На территории Приднестровского региона Молдовы вооруженные формирования переведены на повседневный режим работы. В то же время, подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности.

Корабли Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

Враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный, усиливает систему противовоздушной обороны.

Российские войска продолжают целенаправленное уничтожение объектов гражданской инфраструктуры Украины путем нанесения ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов населенных пунктов в Донецкой, Одесской, Луганской и Харьковской областях.

Противник на временно занятых территориях востока и юга Украины пытается привлечь граждан Украины к трудовой деятельности в оккупационных учреждениях и незаконных правоохранительных формированиях, нарушает их права и свободы.

Темы: войнаВооруженные силыДонбасс
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