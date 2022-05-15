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Партия канцлера Шольца проигрывает выборы в важном регионе

"Европейская правда"Воскресенье, 15 мая 2022, 21:52

Социал-демократическая партия Германии проигрывает региональные выборы в Северном Рейне-Вестфалии, регионе, который традиционно считается "левым".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

По предварительным оценкам, партия Олафа Шольца набирает около 28%, тогда как оппозиционные христианские демократы – около 35%.

Следует отметить, что ХДС возглавляла эту землю после выборов 2017 года. Однако до этого несколько десятилетий она была "вотчиной" СДПГ.

Вот почему победа в этом регионе называлась "тестом на лидерство" для Олафа Шольца. Это стало особенно важно после недавнего поражения социал-демократов в Шлезвиг-Гольштейне.

В свою очередь победа ХДС должна была доказать претензии нового лидера "партии Меркель" Фридриха Мерца на канцлерство. Особенно – учитывая, что Мерц родом из этого региона.

Однако победа для ХДС не стала полной. Христианские демократы не смогут повторить свою коалицию с "Свободными демократами", рейтинг которых упал с 12,5% до 5,5%.

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Таким образом, судьба будущей коалиции в Северном Рейне-Вестфалии будет зависеть от "зеленых".

Отмечается также упавший рейтинг ультраправой AfD - она ​​получила поддержку на уровне 5,5%.

Темы: ШольцГерманиявиборыпартии
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