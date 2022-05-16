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Украинские защитники уничтожили большой склад боеприпасов россиян в Изюме – Генштаб

Мазуренко Алена Понедельник, 16 мая 2022, 19:37
фото: Генштаб

Украинские защитники уничтожили большой запас боеприпасов россиян, размещавшийся в городе Изюм.

Источник: Генштаб

Детали: На Слобожанском направлении враг пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков и предотвратить их выход на госграницу Украины. Ведет подготовку к наступательным действиям силами подразделений, сосредоточенных в районе Изюма.

Усилия авиации противника сосредоточены на поражении объектов в Восточной операционной зоне и промышленных объектах в глубине территории Украины.

На Слобожанском направлении враг усиливает группировку войск подразделениями специального назначения и противовоздушной обороны.

На Харьковском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Враг пытался вести боевые действия в направлении населенного пункта Тернова, успеха не имел.

На Славянском направлении противник, силами подразделений из состава 20 общевойсковой армии, осуществляет доукомплектование и пополнение потерь, пытается восстановить наступление.

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В результате огневого поражения Силами обороны вражеских складов, размещавшихся в городе Изюм, уничтожен значительный запас боеприпасов.

На Донецком направлении противник производил огненное поражение подразделений наших войск из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации.

На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Шандриголово. В направлении населенного пункта Лиман. По результатам боевых действий, успеха нет, пытается усилить группировку своих войск.

На Северодонецком направлении оккупанты вели бои в районе населенного пункта Боровское, понесли потери.

На Авдеевском направлении враг действовал в направлении населенного пункта Сухая Балка. Совершил обстрелы отдельных позиций Сил обороны кассетными боеприпасами.

На Бахмутском направлении противник ведет боевые действия в районах населённых пунктов Тошковка и Филипчатино. В районе Горного российские оккупанты понесли потери и отошли.

На Кураховском направлении враг наступал в районе Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел.

В Мариуполе главные усилия противник сосредоточил на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел. Совершал огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка. Нанес авиационный удар по населенному пункту Малиновка. Принимает меры по логистическому обеспечению войск.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не проводил, производил обстрелы гражданской инфраструктуры из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Шевченково и Нововоронцовка.

Силы обороны Украины нанесли уничтожили полевой состав боеприпасов противника в районе населённого пункта Давыдов Брид.

На территории Приднестровского региона Молдовы обстановка осталась без существенных изменений.

Личный состав подразделений оперативной группы российских войск продолжает находиться в завышенной степени боевой готовности. В регионе не исключается проведение провокаций российской стороной.

Корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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