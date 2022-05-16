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США заказали еще ракет Javelin на 300 млн долларов: часть для Украины

Мазуренко Алена Понедельник, 16 мая 2022, 20:17

Американская армия заказала у предприятий, которые занимаются производством Javelin, 1300 ракет. Часть из них предназначены для помощи Украине. 

Источник: пресс-служба компании Lockheed Martin

Детали: Отмечается, что армия США недавно заключила два контракта на производство ракет Javelin и сопутствующего оборудования и услуг на общую сумму 309 миллионов долларов.

Эти контракты включают более 1300 ракет Javelin, финансируемых за счет средств последнего пакета американской помощи Украине и заказы для нескольких международных заказчиков, включая Норвегию, Албанию, Латвию и Таиланд.

Javelin разрабатывается и производится совместным предприятием Javelin Joint Venture в партнерстве с Raytheon Missiles&Defense и Lockheed Martin.

Предприятие Javelin произвело более 50 000 ракет Javelin и более 12 000 многоразовых командно-пусковых установок.

Ожидается, что Javelin останется в оружейном арсенале США до 2050 года и будет постоянно модернизироваться.

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Корпорация Lockheed Martin является глобальной компанией в области безопасности и аэрокосмической отрасли, в которой работает около 114 000 человек по всему миру и которая в основном занимается исследованиями, проектированием, разработкой, производством, интеграцией и поддержкой передовых технологических систем, продуктов и услуг.

Темы: СШАоружиеУкраинавойна
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