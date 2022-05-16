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Беларусь активизировалась на границе, собралась защищаться от украинцев и НАТО – СМИ

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 мая 2022, 22:00
иллюстративное фото "Радио Свобода"

На границе Беларуси и Украины наблюдается активность белорусских военных: по словам руководства вооруженных сил РБ, речь идет о "защите от украинцев и войск НАТО".

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Жители Гомельской области заметили у границы брустверы и блокпосты.

По словам одного из местных, на трассе Гомель-Чернигов в двух километрах от границы с Украиной установили брустверы и поставили бронетранспортеры. Насыпали песка – завозили самосвалами.

Там же поставили блокпосты, бетонные блоки, так что проезжать можно только "змейкой". В сторону границы проверяются документы тех, кто едет в белорусские пограничные деревни. ГАИ проводит проверку. Мужчина ехал в сторону Гомеля – военные проверили не только документы, но и багажник.

Житель Лоевского района рассказал, что в нескольких местах – вблизи деревень до недавнего времени были замаскированы танки: их "закапывали". "Теперь их нет – убрали и ушли", – говорит он.

Мать одного из военнослужащих, который служит в Слонимской механизированной бригаде и больше месяца провел на границе с Украиной, в Брагинском районе, рассказала "Свободе", что военнослужащие вернулись в Слоним.

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"На их место теперь пришли Силы специальных операций", – сказала мать бойца.

Между тем, первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Игорь Король рассказал зрителям государственного телевидения о возможных угрозах со стороны Украины и стран НАТО.

Он не исключает "провокации на границе".

"В Средиземном море и Балтике создана ударная группа крылатых ракет. К сожалению, крылатые ракеты не оружие для обороны, это оружие в первую очередь для нападения. Дальность действия этих ракет позволяет им вести огонь по территории нашей страны", - отметил заместитель начальника Генштаба. РБ.

Он рассказал о батальонных тактических группах на границе, добавив, что "такого еще никогда не было".

"Они находятся на полигонах у наших границ, они полностью подготовлены, укомплектованы, имеют запасы и готовы действовать по назначению", - сказал Король.

Он высказался, что вблизи границы в направлении Овруча были развернуты "американские контрбатарейные станции", а "Украина сосредоточила около 10 тыс. военных против Республики Беларусь" в направлении Ровно. "Все вооружены, все с боевым оружием, так что могут быть какие-то провокации", – сказал заместитель начальника Генштаба РБ.

Темы: Беларусьвойна
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