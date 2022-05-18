Враг сосредоточился на удержании позиций, но на Донбассе наступает – возведение Генштаба

По состоянию на 6 утра 18 мая в Донецком операционном районе и Славянском направлении российские войска оказывают огненное влияние вдоль всей линии столкновения.

Источник: сообщение Генштаба

Детали: В сводке указывается, что на других направлениях противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых ранее рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, пополнении запасов, а также пытается улучшить свое тактическое положение.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и объектов гражданской инфраструктуры в приграничных населенных пунктах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Агрессор производит артиллерийские обстрелы населенных пунктов Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

На Славянском направлении враг совершает наступление на населенный пункт Довгенькое. Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуто подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

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С целью осуществления логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений агрессор перемещает с территории российской федерации вооружения и военную технику.

На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокировки Лимана с севера.

На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов.

В Мариуполе основные усилия враг сосредотачивается на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для проведения наступления на Пологи - Орехов.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций. Оказывает огненное влияние на подразделения наших войск.

На Николаевском направлении для огневого поражения наших войск российские войска развернули на огневых позициях до десяти батарей реактивной и восьми - ствольной артиллерии.

На Криворожском направлении российские войска проводили демонстративные действия с целью сковывания украинских войск, совершенствовали инженерное оборудование и пополняли запасы.

На Бессарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной и существенных изменений не претерпела.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены три танка, три артиллерийские системы, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника.