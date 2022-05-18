Страны Балтии и Польша просят НАТО об усилении, есть несогласные – СМИ

Среди членов НАТО возникают разногласия по поводу того, как усилить Восточную Европу после вторжения России в Украину: страны Балтии и Польша просят значительно расширить военное присутствие, а другие, в частности Франция и Италия, скептичны по поводу угроз для Альянса.

Источник: "The Washington Post"

Детали: Развертывание было одной из тем встречи министров иностранных дел стран НАТО в выходные дни в Берлине, они согласились продолжить переговоры до саммита в Мадриде.

Дебаты подчеркивают разные оценки уроков почти трех месяцев войны в Украине.

Страны Балтии и Польша просят значительно расширить военное присутствие на их территории и создать новые возможности, такие как противовоздушная оборона, что может осложнить вторжение России.

Другие политики, в том числе из Франции и Италии, выражают скептицизм по поводу того, что беспорядочные силы российского вторжения представляют угрозу территории НАТО в ближайшее время.

Первоначальное решение должно быть принято до конца июня, когда лидеры НАТО встретятся на саммите в Мадриде. Ожидается, что на этом собрании они также дадут первоначальное одобрение заявок Финляндии и Швеции на членство, если Турция откажется от своих возражений.

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Само расширение значительно увеличило бы военный потенциал НАТО в восточной части альянса.

В общем предложении балтийских государств Литвы, Латвии и Эстонии, которое видел "The Washington Post", сказано: "Невозможно исключить прямую военную агрессию России против союзников по НАТО. Россия может быстро сгруппировать военные силы против восточной границы НАТО и противостоять Североатлантическому союзу короткой войной как свершившимся фактом".

В документе предлагается как можно быстрее направить в каждую страну, находящуюся под угрозой, военный контингент численностью около 20 000 военнослужащих.

Другие страны более осторожно относятся к новым обязательствам в Восточной Европе, опасаясь больших развертываний, которые были бы дорогими и отвлекали бы войска из других районов.

Лидеры Восточной Европы говорят, что выбор приглушенного ответа был бы стратегической ошибкой по типу реакции Запада на вторжение России в Грузию в 2008 году и аннексию украинского Крыма в 2014 году. Восточноевропейские чиновники говорят, что это был сигнал президенту России Владимиру Путину, что ему может сойти с рук нападение на своих соседей.

Генеральный секретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов убежден, что Владимир Путин "явно просчитался" в отношении Украины, поэтому "мог ошибиться здесь", убедив себя, что вторжение в страны Балтии не вызовет серьезной реакции со стороны остальных членов Альянса.

По его мнению, Путин с меньшей вероятностью совершит ошибку, если увидит военную силу, готовую дать отпор.

Восточноевропейские чиновники обеспокоены тем, что поддержка дальнейшего развертывания на их территории в Западной Европе уменьшится, когда война в Украине закончится.

Страны Восточной Европы настаивают, чтобы НАТО официально отказалось от Основополагающего акта Россия-НАТО, соглашения 1997 года, которое ограничивало постоянное размещение альянса к востоку от Германии в обмен на обязательства России поддерживать мир.

Большинство представителей альянса соглашаются, что пакт недействителен не только из-за вторжения России в Украину, но и потому, что Кремль разместил российские войска в Беларуси, недалеко от Вильнюса, столицы Литвы.

Но некоторые чиновники в Западной Европе и Соединенных Штатах считают, что соглашение является полезным средством для будущей координации между НАТО и Россией и укрепления стабильности, а блок уже достаточно силен, чтобы удерживать Россию от нападения на НАТО.

Они также обеспокоены тем, что Альянс отвернется от других угроз, на которых он сосредоточил свое внимание в последние годы, включая терроризм и нелегальную миграцию через Средиземное море, что является предметом более острого беспокойства для стран, находящихся далеко от России, но близких к Северной Африке – таких, как Испания и Италия.

"Мы не видим, что война в Украине – это то, что должно обратить внимание только на защиту и сдерживание России", – сказал западноевропейский чиновник.