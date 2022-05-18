Число погибших в результате авиаудара по Десне возросло до 11

Число погибших и травмированных людей в результате авиаудара, который утром 17 мая нанесла российская авиация по селу Десна на Черниговщине, возросло.

Источник: ГСЧС в комментарии "Суспільному"

Детали: Погибли 11 человек, травмировались 14 человек.

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Эта информация с 17:00 17 мая, однако свежее пока нет.

Напомним: Предварительно речь шла о восьми погибших и 12 раненых в результате авиаудара россиян.