Еврокомиссия предложила Украине макрофин в 9 млрд евро

Европейская комиссия предложила предоставить Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 миллиардов евро.

Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"Мы предлагаем пополнить значительную краткосрочную помощь, оказанную к настоящему моменту, новой исключительной макрофинансовой помощью для Украины в размере до 9 миллиардов евро в 2022 году", - говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

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