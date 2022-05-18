Еврокомиссия предложила Украине макрофин в 9 млрд евро
Среда, 18 мая 2022, 14:24
Европейская комиссия предложила предоставить Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 миллиардов евро.
Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".
"Мы предлагаем пополнить значительную краткосрочную помощь, оказанную к настоящему моменту, новой исключительной макрофинансовой помощью для Украины в размере до 9 миллиардов евро в 2022 году", - говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.
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