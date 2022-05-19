Чиновники пытались продать тысячу бесплатных бронежилетов из гуммпомощи – СБУ

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему хищения гуманитарной помощи: чиновники пытались продать более 1 тысячи бронежилетов, которые должны были бесплатно передать защитникам.

Источник: СБУ, источник Украинской правды в правоохранительных органах, ЛОК – Львовский Оборонный Кластер в Facebook, "Эпицентр" в Facebook

Дословно СБУ: "Делки пытались незаконно продать более 1 тысячи бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн.

Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны.

Однако, вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов".

Детали: По данным источников УП, речь идет о бронежилетах, изготовленных Львовским Оборонным Кластером, которые продавались в сети гипермаркетов "Эпицентр".

В СБУ добавили, что из торговой сети изъяли часть этой продукции – ее передадут в ВСУ.

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Правоохранители проводят следственно-оперативные мероприятия по поиску остальных бронежилетов, а также устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к противоправной схеме.

17 мая Львовский Оборонный Кластер заявил о краже бронежилетов у украинской армии – плитоноски, которые ЛОК бесплатно передает защитникам, продавались в "Эпицентре".

Дословно ЛОК: "Кому война, а кому – родная мать! В то время, когда ЛОК – Львовский Оборонный Кластер вместе с донаторами, материально помогающими проекту, прилагает все усилия, чтобы бесплатно передать как можно больше бронежилетов на фронт, кто-то набивает собственные карманы.

Недавно получили сообщения сразу от нескольких волонтеров, что в сети торговых центров "Эпицентр" продают бронежилеты, похожие на наши".

В ЛОК заявили, что бронежилеты, которые должны были быть бесплатно переданы защитникам, нашлись в "Эпицентре" по 12,5 тысячи грн за единицу Фото з Facebook ЛОК

Детали: В ЛОК добавили, что уникальная внутренняя система идентификации, которую они используют при производстве бронежилетов, позволила установить, что чехлы продаваемых в "Эпицентре" бронежилетов – их производства.

Плитоноска от ЛОК (слева) и от другой компании (справа) в "Эпицентре" Фото с Facebook лоК

Коллектив ЛОК назвал продажу своих плитоносок "не просто мошенничеством", а "актом государственной измены".

Кластер также выразил надежду, что "Эпицентр" не причастен к краже бронежилетов и в данном инциденте "стал жертвой торговцев совестью".

Поскольку указанные плитоноски должны были передать защитникам бесплатно, то ЛОК обратился в СБУ.

В "Эпицентре" сообщили, что упомянутые бронежилеты ТЭМ1, ТЭМ2 поставила в сеть ее торговых центров компания "Группа Венето", имеющая на них все документы.

Дословно "Эпицентр": "Компания "Группа Венето" предоставила все необходимые документы на товар: товарные накладные, сертификаты испытаний и качества. Соответственно, ООО "Эпицентр К" правомерно закупило сертифицированный товар со всеми подтверждающими документами".

Фото с Facebook "Эпицентра"

Детали: В "Эпицентре" также добавили, что на фото из производственных помещений "Группы Венето" можно увидеть "ткань для производства, остатки плитоносок, отходы после резки металла на жилеты".

Фото с Facebook "Эпицентра"

Кроме того, в "Эпицентре" добавили, что "бирки на жилетах содержат информацию и штрихкоды складской программы, используемой на производстве "Группы Венето"".

Фото с Facebook "Эпицентра"

"Эпицентр" отмечает, что компания "Группа Венето" все документы уже предоставила в прокуратуру.

Для справки: В ЛОК сообщили, что в начале полномасштабного вторжения России Министерство обороны определило их основным координатором волонтерского движения по производству бронежилетов.

Отмечается, что лаборатория ЛОК проводит испытания бронеплит на соответствие ГСТУ, а эксперты оказывают консультационную поддержку волонтерам.

В ЛОК подчеркнули, что они не берут никаких средств за бронежилеты и не продают их.

Плитоноски изготавливают за деньги донаторов и передают Силам Логистики Минобороны, органам государственной власти и местного самоуправления, в воинские части или через организации, которые обращаются в ЛОК и организовывают логистику.

По состоянию на 17 мая, по данным ЛОК, они бесплатно передали более 30 тысяч бронежилетов.