Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чиновники пытались продать тысячу бесплатных бронежилетов из гуммпомощи – СБУ

Ирина БалачукЧетверг, 19 мая 2022, 12:23
Чиновники пытались продать тысячу бесплатных бронежилетов из гуммпомощи – СБУ
Фото с Facebook ЛОК

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему хищения гуманитарной помощи: чиновники пытались продать более 1 тысячи бронежилетов, которые должны были бесплатно передать защитникам.

Источник: СБУ, источник Украинской правды в правоохранительных органах, ЛОК – Львовский Оборонный Кластер в Facebook, "Эпицентр" в Facebook 

Дословно СБУ: "Делки пытались незаконно продать более 1 тысячи бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн.

Реклама:

Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны.

Однако, вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов".

Детали: По данным источников УП, речь идет о бронежилетах, изготовленных Львовским Оборонным Кластером, которые продавались в сети гипермаркетов "Эпицентр".

ВИДЕО ДНЯ

В СБУ добавили, что из торговой сети изъяли часть этой продукции – ее передадут в ВСУ.

Правоохранители проводят следственно-оперативные мероприятия по поиску остальных бронежилетов, а также устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к противоправной схеме.

17 мая Львовский Оборонный Кластер заявил о краже бронежилетов у украинской армии – плитоноски, которые ЛОК бесплатно передает защитникам, продавались в "Эпицентре".

Дословно ЛОК: "Кому война, а кому – родная мать! В то время, когда ЛОК – Львовский Оборонный Кластер вместе с донаторами, материально помогающими проекту, прилагает все усилия, чтобы бесплатно передать как можно больше бронежилетов на фронт, кто-то набивает собственные карманы.

Недавно получили сообщения сразу от нескольких волонтеров, что в сети торговых центров "Эпицентр" продают бронежилеты, похожие на наши". 

 
В ЛОК заявили, что бронежилеты, которые должны были быть бесплатно переданы защитникам, нашлись в "Эпицентре" по 12,5 тысячи грн за единицу
Фото з Facebook ЛОК

Детали: В ЛОК добавили, что уникальная внутренняя система идентификации, которую они используют при производстве бронежилетов, позволила установить, что чехлы продаваемых в "Эпицентре" бронежилетов – их производства. 

 
Плитоноска от ЛОК (слева) и от другой компании (справа) в "Эпицентре"
Фото с Facebook лоК

Коллектив ЛОК назвал продажу своих плитоносок "не просто мошенничеством", а "актом государственной измены".

Кластер также выразил надежду, что "Эпицентр" не причастен к краже бронежилетов и в данном инциденте "стал жертвой торговцев совестью".

Поскольку указанные плитоноски должны были передать защитникам бесплатно, то ЛОК обратился в СБУ.

В "Эпицентре" сообщили, что упомянутые бронежилеты ТЭМ1, ТЭМ2 поставила в сеть ее торговых центров компания "Группа Венето", имеющая на них все документы.

Дословно "Эпицентр": "Компания "Группа Венето" предоставила все необходимые документы на товар: товарные накладные, сертификаты испытаний и качества. Соответственно, ООО "Эпицентр К" правомерно закупило сертифицированный товар со всеми подтверждающими документами". 

 
Фото с Facebook "Эпицентра"

Детали: В "Эпицентре" также добавили, что на фото из производственных помещений "Группы Венето" можно увидеть "ткань для производства, остатки плитоносок, отходы после резки металла на жилеты". 

 
Фото с Facebook "Эпицентра"

Кроме того, в "Эпицентре" добавили, что "бирки на жилетах содержат информацию и штрихкоды складской программы, используемой на производстве "Группы Венето"". 

 
Фото с Facebook "Эпицентра"

"Эпицентр" отмечает, что компания "Группа Венето" все документы уже предоставила в прокуратуру.

Для справки: В ЛОК сообщили, что в начале полномасштабного вторжения России Министерство обороны определило их основным координатором волонтерского движения по производству бронежилетов.

Отмечается, что лаборатория ЛОК проводит испытания бронеплит на соответствие ГСТУ, а эксперты оказывают консультационную поддержку волонтерам.

В ЛОК подчеркнули, что они не берут никаких средств за бронежилеты и не продают их.

Плитоноски изготавливают за деньги донаторов и передают Силам Логистики Минобороны, органам государственной власти и местного самоуправления, в воинские части или через организации, которые обращаются в ЛОК и организовывают логистику.

По состоянию на 17 мая, по данным ЛОК, они бесплатно передали более 30 тысяч бронежилетов.

Темы: СБУкоррупцияВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
СБУ
В Одессе задержали экс-командира луганских боевиков: вернулся и "залег"
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Последние новости
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
Все новости...
Реклама: