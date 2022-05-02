ООН: В портах Украины заблокированы 4,5 млн тонн зерна
Понедельник, 2 мая 2022, 01:15
В портах Украины заблокированы почти 4,5 млн тонн зерна – пока их невозможно экспортировать, потому что из-за войны закрыты морские пути.
Детали: представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик, цитируемый dpa, "Радио Свобода"
Детали: Фрик призвал возобновить поставки украинского продовольствия в другие страны.
Напомним:
- Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Сокращение снабжения зерна из Украины создаст инфляционное давление, подняв мировые цены на зерно.
- Высокие цены на зерно могут иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых наименее экономически развитых странах.
- В марте ООН зафиксировала рост цен на продукты более чем на 12% - это стало рекордом с 1990 года.
- ООН предупредила, что если РФ не разблокирует порты Украины, это может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире.
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