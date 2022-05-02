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ООН: В портах Украины заблокированы 4,5 млн тонн зерна

Анастасия КалатурПонедельник, 2 мая 2022, 01:15

В портах Украины заблокированы почти 4,5 млн тонн зерна – пока их невозможно экспортировать, потому что из-за войны закрыты морские пути.

Детали: представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик, цитируемый dpa, "Радио Свобода"

Детали: Фрик призвал возобновить поставки украинского продовольствия в другие страны.

Напомним:

  • Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Сокращение снабжения зерна из Украины создаст инфляционное давление, подняв мировые цены на зерно.
  • Высокие цены на зерно могут иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых наименее экономически развитых странах.
  • В марте ООН зафиксировала рост цен на продукты более чем на 12% - это стало рекордом с 1990 года.
  • ООН предупредила, что если РФ не разблокирует порты Украины, это может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире.

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