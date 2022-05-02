ООН: В портах Украины заблокированы 4,5 млн тонн зерна

В портах Украины заблокированы почти 4,5 млн тонн зерна – пока их невозможно экспортировать, потому что из-за войны закрыты морские пути.

Детали: представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик, цитируемый dpa, "Радио Свобода"

Детали: Фрик призвал возобновить поставки украинского продовольствия в другие страны.

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Напомним: