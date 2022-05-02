Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Днепропетровщина: российская ракета уничтожила склад с зерном

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 мая 2022, 08:39
Днепропетровщина: российская ракета уничтожила склад с зерном
скриншот

Российские войска снова нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, попав в склад с зерном.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "У нас снова прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном.

Реклама:

Предварительно пострадавших нет.

Не дают оркам покоя наши сельхозсклады".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 1 мая российские ракеты в Синельниковском районе разрушили склады агропредприятий: один пустой, другой с зерном.

Темы: Днепропетровская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
Все новости...
Реклама: