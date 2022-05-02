Днепропетровщина: российская ракета уничтожила склад с зерном

Российские войска снова нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, попав в склад с зерном.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "У нас снова прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном.

Реклама:

Предварительно пострадавших нет.

Не дают оркам покоя наши сельхозсклады".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 1 мая российские ракеты в Синельниковском районе разрушили склады агропредприятий: один пустой, другой с зерном.