Днепропетровщина: российская ракета уничтожила склад с зерном
Понедельник, 2 мая 2022, 08:39
Российские войска снова нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, попав в склад с зерном.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь: "У нас снова прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном.
Предварительно пострадавших нет.
Не дают оркам покоя наши сельхозсклады".
Что предшествовало: 1 мая российские ракеты в Синельниковском районе разрушили склады агропредприятий: один пустой, другой с зерном.
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