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Днепропетровщина: российская ракета уничтожила склад с зерном

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 мая 2022, 08:39
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Российские войска снова нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, попав в склад с зерном.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "У нас снова прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном.

Предварительно пострадавших нет.

Не дают оркам покоя наши сельхозсклады".

Что предшествовало: 1 мая российские ракеты в Синельниковском районе разрушили склады агропредприятий: один пустой, другой с зерном.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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