Доброе утро: ВСУ уничтожили два российских катера возле Змеиного

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что украинские военные 2 мая уничтожили два российских катера возле Змеиного.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь Залужного: "Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два русских катера типа Раптор.

Работает Байрактар".

Напомним: Днями Вооруженные силы нанесли удары по позициям врага на острове Змеиный, попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".