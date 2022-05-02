Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Доброе утро: ВСУ уничтожили два российских катера возле Змеиного

Роман ПетренкоПонедельник, 2 мая 2022, 09:56
российский катер, скриншот

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что украинские военные 2 мая уничтожили два российских катера возле Змеиного.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь Залужного: "Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два русских катера типа Раптор.

Работает Байрактар".

Напомним: Днями Вооруженные силы нанесли удары по позициям врага на острове Змеиный, попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Темы: ЗалужныйВооруженные силыбайрактарвойна
Главное сегодня

По Одессе нанесли ракетный удар. Есть погибшие - ОВА

Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая – ГУР

Украинцы не готовы отдать часть территории России – Зеленский

Убийства в Буче: установили первого подозреваемого россиянина

Семья Кадырова отдыхает в Дубае - источники

Посольство США может вернуться в Киев до конца мая – Квин

Все новости...
Оккупанты обстреляли многоэтажки на Запорожье, есть погибшие
Сенатор США: Путин может применить ядерное оружие, чтобы "сохранить лицо"
Десантники уничтожили группу российских спецназовцев из Сибири на Донетчине
В Мариуполе началась эвакуация – советник мэра
Последние новости
20:54
Буданов рассказал о "сумасшедших идеях" россиян: Таврическая губерния и Небесный город
20:39
фотоВиктор Пинчук, находясь в Киеве, объявил РФ виновной в геноциде украинцев
20:31
Киевщина: в Калиновке нашли захоронение замученных мужчин
20:30
УЕФА запретила клубам из России выступать на еврокубках до конца сезона 2023 года
20:19
В Финляндии собирают подписи за лишение гражданства трех российских олигархов
20:15
В Германии назвали абсурдом слова Лаврова, сравнившего Зеленского с Гитлером
20:15
Харьковщина: есть погибшие и раненые, изменено время комендантского часа
20:14
НБУ будет жестко штрафовать банки за нарушение ограничений военного времени
19:58
фото, видео"Азовсталь" бомбят российские оккупанты, на заводе масштабный пожар
19:58
Ребекка Гармс: "Побороть фашизм не менее сложно, чем устранить последствия атомной катастрофы"
Все новости...