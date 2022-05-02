Доброе утро: ВСУ уничтожили два российских катера возле Змеиного
Понедельник, 2 мая 2022, 09:56
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что украинские военные 2 мая уничтожили два российских катера возле Змеиного.
Источник: Залужный в Telegram
Прямая речь Залужного: "Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два русских катера типа Раптор.
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Напомним: Днями Вооруженные силы нанесли удары по позициям врага на острове Змеиный, попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".
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