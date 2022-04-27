ВСУ ударили по вражеским позициям на острове Змеиный, попали в пункт управления – ОК "Юг"

Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям врага на острове Змеиный, попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "Между тем наши войска продолжают ведение боевых действий на занятом рубеже.

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Враг пытался продвинуться в сторону Николаевщины в районе поселков Таврийское и Новая Заря, но успеха не имел, понес существенные потери и ретировался.

В Черноморской операционной зоне нашими силами нанесено поражение по враждебным позициям на острове Змеином. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", потери рашистов уточняются".

Детали: Корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения.

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Общие вражеские потери в сутки составляют 16 захватчиков, 1 танк и 4 единицы автомобильной техники, 2 из них бронированы.

Одещину атаковали 3 крылатых ракеты, зафиксировано попадание в мост через Днестровский лиман. Пострадавших нет. Движение транспорта частично ограничено. Ведутся восстановительные работы.

Враг продолжает расшатывание ситуации с провокациями вокруг Приднестровья, организуя имитации терактов, анонсируя ракетные удары и рассылая сообщения жителям ПМР от имени Вооруженных Сил Украины с паническими призывами к эвакуации.

Российская группировка войск в Приднестровье приведена в полную боевую готовность.

В преддверии псевдо-референдума в Херсонской области оккупационные власти пытаются назначить свое "руководство" из числа местных коллаборантов, продолжая агитацию и попытки продовольственного подкупа местного населения.