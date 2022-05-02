Зеленский не думает, что Путин сошел с ума: Россияне понимают, что делают

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что президент России сошел с ума и потому пошел войной на Украину, – по его мнению, Владимир Путин сознательно создал информационную основу для ненависти к украинцам у россиян и продолжает насаждать им устаревшие взгляды о противостоянии России всему миру.

Источник: разговор Владимира Зеленского с журналистом проекта 60 Минут австралийского телеканала "Nine Network"

Детали: Журналист спросил, действительно ли Владимир Путин думал, что его армию в Украине будут встречать с цветами, живет ли он в иллюзиях или сошел с ума, или то, и другое одновременно. Зеленский не считает, что Путин и его команда – сумасшедшие.

Прямая речь: "Вопрос в том, что он – тот, кем его сделали, кем его ежедневно делают, кем его делают многие и многое.Сначала они (руководители России – ред.) сделали такое информационное поле в своем государстве. Закрытое информационное поле, без свободного мнения и свободы слова, где есть только одно мнение – провластное. В этой информационной комнате они уже давно.

Они сделали это для общества, сами себя туда затащили – и там находятся. В закрытой информационной комнате они получают информацию, которая нравится или должна нравиться им. То есть это уже сработало и на них самих. И дальше вся эта машина работает".

Детали: По мнению Зеленского, россияне ненавидят украинцев из-за того, что им по телевизору говорят, что есть за что ненавидеть, что в Украине есть "радикальные люди", что украинцы якобы над кем-то издеваются и с кем-то воюют.

"Они даже не поняли, что они поверили в то, что мы с ними воюем. Они даже не вышли на улицы и не посмотрели, ездят ли по ним танки, как у нас по улицам. Нет, там ничего нет: там нет выстрелов, в России нет никаких танков, никто их не подрывает и ничего такого не было – они пришли на нашу землю", ​​– сказал президент Украины.

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Зеленский считает, что россияне "не готовы даже посмотреть, что на улицах, посмотреть в зеркало, кто они, выйти за пределы этого информационного пространства, посмотреть правде в глаза, почитать издание любой страны".

Прямая речь: "Раньше они говорили, что это Соединенные Штаты Америки (виноваты – ред.), потом они сказали, что это Британия, потом сказали, что все так за океаном говорят, потом они сказали: Канада, Автсралия, Новая Зеландия – и этих стран становилось все больше и больше. Затем Европейский Союз, вся Европа. И сейчас все "против них".

Но в этом и главный смысл: не все против них, просто никто больше не поддерживает их. Мир не против всех людей в России – это не правда. Мир не воспринимает больше политики Путина, мир не воспринимает диктатуру, мир давно прошел все это".

Детали: По словам Зеленского, "в большинстве государств мира, когда они были в том или ином составе, в той или иной империи, мир это прожил".

Прямая речь: "Это как старая жуйка: все, ее уже можно выкинуть, мир ее пережевал, ее уже нет, ничего нового в этом нет. А нет, ты подбираешь эту резинку и даешь людям снова эту информационную политику – чтобы люди пережевывали и верили, что именно так: мы готовы закрыться, весь мир против нас, Запад против нас, мы просто защищаем свои ценности.

Это не ценности – убивать людей, захватывать чужое, пытать людей. Это никакие не ценности. Поэтому я не уверен, что они там сошли с ума. Я не думаю, что так легко уже сказать: они ни при чем, потому что они сошли с ума, это уже отдают приказы не они, это уже другие люди, они не совсем адекватны.

Я считаю, что они понимают, что они делают. Они сделали этот мир, в котором им комфортно, и в нем они убивают нас – и никого не принимают, у кого другое мнение. То есть это убийство другого мнения".

Напомним: Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, после 8 лет гибридной войны, он называет войну "специальной военной операцией".

Российские власти называли разные цели войны: от внеблокового статуса Украины и так называемого "освобождения Донбасса" до "денацификации" и "демилитаризации" Украины, вплетали сюда же русский язык, ядерное оружие и даже "биолаборатории".

Позже военное руководство РФ признало, что стремится как минимум захватить восток и юг Украины, чтобы иметь сухопутные пути в оккупированный украинский Крым и непризнанное молдавское Приднестровье.