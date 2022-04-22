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Россия официально признала, что хочет захватить и восток, и юг Украины

Елена РощинаПятница, 22 апреля 2022, 12:08
Карта войны, данные британской разведки на 21.04.22, Twitter Ministry of Defence

В российской армии назвали задачей российских войск на "второй фазе спецоперации" установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной". 

Источник: заместитель командующего Центрального военного округа РФ, которого цитируют ТАСС и РИА Новости

Детали: По словам военного чиновника, российская армия в ходе "второго этапа спецоперации" должна установить "полный контроль над Донбассом".

По его словам, "контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ".

А "контроль над югом Украины даст ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", заявил замкомандующего ЦВО РФ.

Сколько всего "фаз" войны планирует Россиия он не уточнил.

Напомним: Россия до начала войны на высшем уровне отрицала планы наступления на Украину, а потом Владимир Путин начал полномасштабное вторжение.

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Главными аргументами войны под названием "специальная военная операция" были так называемое "освобождение Донбасса", то есть более масштабный захват востока Украины, а также мнимая опасность для РФ в случае вступления Украины в НАТО. 

Наступая на востоке Украины, Россия продолжает отрицать намерения захватить Украину и свергнуть ее законные власти, тогда как западные разведки уверены, что Киев и контроль Украины остаются главными целями Путина. 

Херсонская область почти полностью находится под контролем российской армии, Луганская область – на 80%, в Донецкой области идут ожесточенные бои.

По данным местных властей и украинской разведки, россияне планируют вскоре провести в Херсонской области псевдореферендум – вероятно, уже 27 апреля или 1 мая.

Целью оккупантов является присоединение к подконтрольным им территориям Донбасса еще и захваченных территорий Херсонской области и части Запорожской области, а также "мобилизация" украинцев с юга на войну против Украины.

Россияне уже перестали выпускать жителей Херсонщины, которые хотят эвакуироваться.

Темы: РосcиявойнаДонбассХерсонская область
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