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Россия потеряла более 23,8 тысячи солдат и 2,5 тысячи боевых машин – Генштаб

Ирина БалачукПонедельник, 2 мая 2022, 10:55
Россия потеряла более 23,8 тысячи солдат и 2,5 тысячи боевых машин – Генштаб
Фото Генштаба

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла около 23 800 своих солдат, 1 048 танков и 2 519 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.05 ориентировочно составили:

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  • личного состава около 23 800 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1048 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2519 (+48) ед,
  • артиллерийских систем – 459 (+8) ед,
  • РСЗО – 152 (+1) ед,
  • средств ПВО – 80 (+0) ед,
  • самолетов – 194 (+2) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1 824 (+28) ед,
  • кораблей/катеров – 8 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26),
  • специальной техники – 38 (+6),
  • крылатых ракет – 84 (+0).

Сообщается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Изюмском направлении.

В Генштабе отметили, что согласно алгоритму, уничтоженные утром 2 мая российские катера попадут в сводку общих потерь 3 мая.

Темы: РосcиявойнаУкраина
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