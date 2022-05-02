Россия потеряла более 23,8 тысячи солдат и 2,5 тысячи боевых машин – Генштаб
Понедельник, 2 мая 2022, 10:55
Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла около 23 800 своих солдат, 1 048 танков и 2 519 боевых бронированных машин.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.05 ориентировочно составили:
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- личного состава около 23 800 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1048 (+22) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2519 (+48) ед,
- артиллерийских систем – 459 (+8) ед,
- РСЗО – 152 (+1) ед,
- средств ПВО – 80 (+0) ед,
- самолетов – 194 (+2) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 824 (+28) ед,
- кораблей/катеров – 8 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26),
- специальной техники – 38 (+6),
- крылатых ракет – 84 (+0).
Сообщается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Изюмском направлении.
В Генштабе отметили, что согласно алгоритму, уничтоженные утром 2 мая российские катера попадут в сводку общих потерь 3 мая.