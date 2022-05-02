Россия потеряла более 23,8 тысячи солдат и 2,5 тысячи боевых машин – Генштаб

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла около 23 800 своих солдат, 1 048 танков и 2 519 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.05 ориентировочно составили:

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личного состава около 23 800 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1048 (+22) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2519 (+48) ед,

артиллерийских систем – 459 (+8) ед,

РСЗО – 152 (+1) ед,

средств ПВО – 80 (+0) ед,

самолетов – 194 (+2) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 1 824 (+28) ед,

кораблей/катеров – 8 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26),

специальной техники – 38 (+6),

крылатых ракет – 84 (+0).

Сообщается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Изюмском направлении.

В Генштабе отметили, что согласно алгоритму, уничтоженные утром 2 мая российские катера попадут в сводку общих потерь 3 мая.