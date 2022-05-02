МИД – на слова Лаврова о Зеленском: Обидно для всего еврейского народа

Заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова оскорбительны и для президента Украины Владимира Зеленского, и для Израиля и всего еврейского народа.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Его отвратительные комментарии оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа".

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Міністр Лавров не зміг приховати глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Його огидні коментарі образливі для Президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 2, 2022

Детали: Министр добавил, что в более широком смысле слова Лаврова демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам.

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