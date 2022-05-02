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МИД – на слова Лаврова о Зеленском: Обидно для всего еврейского народа

Ирина БалачукПонедельник, 2 мая 2022, 13:50
Дмитрий Кулеба. Фото из Facebook

Заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова оскорбительны и для президента Украины Владимира Зеленского, и для Израиля и всего еврейского народа.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Его отвратительные комментарии оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа".

Детали: Министр добавил, что в более широком смысле слова Лаврова демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам.

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Темы: Кулеба ДмитрийЛавровевреиГитлер
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