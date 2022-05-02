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Мариуполь: Депутат от ОПЗЖ перешел на сторону оккупантов – советник мэра

Ирина БалачукПонедельник, 2 мая 2022, 14:51
Мариуполь: Депутат от ОПЗЖ перешел на сторону оккупантов – советник мэра
Коллаборант Истратов. Фото из Telegram Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что депутат от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадим Истратов перешел на сторону оккупантов и получил должность заместителя так называемого "мэра", назначенного россиянами.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Знакомьтесь. Новый финансовый мозг оккупационных властей Мариуполя – Истратов Вадим Анатольевич. Депутат фракции "ОПЗЖ". Назначен руководителем/заместителем Иващенко по финансово-бюджетным вопросам (потому что название должности руки отказываются писать). Самостоятельно перешел к сотрудничеству с оккупантами, что для фракции "ОПЗЖ" скорее правило, чем исключение".

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Детали: Советник мэра добавил, что коллаборанта запомнили и что "возмездие будет".

Предыстория:

В начале апреля Мариуполе при поддержке российских оккупантов избрали "мэра" города. Им стал государственный изменник из запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Константин Иващенко.

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Темы: Мариупольвойнаколлаборационизм
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