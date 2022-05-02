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По 200 "добровольцев" еженедельно: в регионах РФ новый военный план – ГУР

Роман ПетренкоПонедельник, 2 мая 2022, 15:08

По данным Главного управления разведки, в РФ активизируется кампания по набору "добровольцев" на военную службу по контракту, в котором каждый регион заставят находить по 200 человек еженедельно.

Источник: ГУР                          

Детали: Предполагается, что добровольцы должны восстановить потери личного состава подразделений, участвовавших в войне в Украине. Также планируется формирование нескольких новых подразделений.

Военное руководство РФ установило четкие "нормы набора": для дальневосточного и сибирского федерального это 200 "добровольцев" еженедельно. При этом в Москве набор вообще не производится.

Для мотивирования к прохождению службы с добровольцами проводятся агитационные мероприятия. В частности, повторяются традиционные российские нарративы о "коллективном Западе" и "несуществующей Украине".

Также обещают повышенное материальное обеспечение и льготы.

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Темы: разведкаРосcияпропагандавойна
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