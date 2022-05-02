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Оккупанты в Киевской области убили по меньшей мере 1202 человека – полиция

Ирина БалачукПонедельник, 2 мая 2022, 15:36
Тела убитых оккупантами в городе Буча под Киевом. Фото из Facebook Ирины Венедиктовой

В Киевской области правоохранители уже обнаружили 1202 тела украинских граждан, погибших от рук российских оккупантов.

Источник: Укринформ со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небитова

Прямая речь Небитова: "К сожалению, ужасающие находки обнаруживаем фактически каждый день и фиксируем преступления армии РФ на территории Киевской области. В настоящее время уже 1202 тела наших погибших гражданских лиц осмотрены следователями и переданы в судебно-медицинские учреждения для установления окончательной причины смерти. 280 человек из них остаются неопознанными".

Детали: Он добавил, что в настоящее время криминальная полиция отбирает ДНК для установления личности погибших.

Небитов призвал всех, кто знает об исчезновении людей, или о людях, с которыми потеряли связь, сообщать об этом на спецлинию "102".

Сейчас у полиции есть сообщения относительно 300 пропавших без вести. Глава полиции Киевской области пояснил, что эта цифра ежедневно меняется, потому что добавляются новые люди в список исчезнувших или правоохранителям удается найти тех, с кем потерялась связь.

Людей ищут и среди погибших, и не теряют надежды найти живыми.

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Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что в Киевской области обнаружили тела 1084 гражданских лиц, до 75% этих людей были убиты из стрелкового оружия.

Темы: Киевская областьвойнажертвы
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