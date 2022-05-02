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Посольство США может вернуться в Киев до конца мая – Квин

Катерина ТищенкоПонедельник, 2 мая 2022, 16:08
Посольство США может вернуться в Киев до конца мая – Квин
Кристина Квин во Львове, фото Радио Свобода

До конца мая посольство США может вернуться работать в Киев, если позволит ситуация с безопасностью.

Источник: временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на брифинге во Львове, сообщает Радио Свобода

Детали: По словам Квин, пока что работники посольства будут ежедневно ездить из Польши во Львов и здесь будут работать. Через несколько недель уже останутся во Львове, после чего и будет решаться вопрос с возвращением в Киев.

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Прямая речь: "Намного лучше находиться на месте, чтобы координировать помощь. Моя главная задача – это безопасность сотрудников, и мы будем прислушиваться, безопасно ли возвращаться в Киев. Мы надеемся, как только ситуация с безопасностью позволит сделать это, то будет долгосрочное пребывание".

Больше деталей: По ее словам, посольство США во время временного пребывания в Польше занималось вопросами гуманитарной помощи для Украины, дипломаты рассказывали миру о героизме украинцев в войне с Россией.

"Сегодня понятно, что Путин допустил огромную ошибку, начав ничем не объяснимую, не спровоцированную войну в Украине. Он достиг полностью противоположного эффекта. В результате своих действий продемонстрировал мощь и смелость Украины. Он хотел разделить союзников и партнеров, но объединил союзников против его ужасных преступлений", – сказала Квин и заверила, что США будут делать все, чтобы помогать Украине бороться и увеличивать помощь.

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Что предшествовало: Посольство США в Украине переместило своих сотрудников из Киева в Польшу еще до полномасштабного вторжения РФ.

27 апреля президент США Джо Байден официально предложил назначить дипломатку Бриджит Бринк послом Соединенных Штатов в Украине.

Темы: СШАКиевдипломатические отношения
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