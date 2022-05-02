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Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая – ГУР

Катерина ТищенкоПонедельник, 2 мая 2022, 19:10
Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая – ГУР
Владимир Путин, фото Getty Images

По данным украинской разведки, Россия готовится объявить открытую мобилизацию 9 мая.

Источник: начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ

Прямая речь: "Уже сейчас Россия перешла к скрытой мобилизации и в ближайшее время готовится объявить об открытой мобилизации".

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Детали: На вопрос, планирует ли Россия объявить мобилизацию на 9 мая, Буданов ответил: "Да, они готовятся".

"Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации", – пояснил он.

На вопрос, является ли планом Кремля одержать победу на Донбассе до 9 мая, глава ГУР сказал: "Это их цель, но не будет этого, не успевают. Никаким образом они не успевают".

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Темы: Росcиямобилизациявойнаразведка
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