Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая – ГУР

Катерина ТищенкоПонедельник, 2 мая 2022, 19:10
Владимир Путин, фото Getty Images

По данным украинской разведки, Россия готовится объявить открытую мобилизацию 9 мая.

Источник: начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ

Прямая речь: "Уже сейчас Россия перешла к скрытой мобилизации и в ближайшее время готовится объявить об открытой мобилизации".

Детали: На вопрос, планирует ли Россия объявить мобилизацию на 9 мая, Буданов ответил: "Да, они готовятся".

"Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации", – пояснил он.

На вопрос, является ли планом Кремля одержать победу на Донбассе до 9 мая, глава ГУР сказал: "Это их цель, но не будет этого, не успевают. Никаким образом они не успевают".

Темы: Росcиямобилизациявойнаразведка
Главное сегодня

ЕС может утвердить шестой пакет санкций против РФ 10 мая

Россия перебросила из Воронежской области в Украину 17 танков и 60 БМП – сводка

9 мая Путин может официально объявить войну Украине – СМИ

Юг: ВСУ уничтожили 122 российских захватчика

Санкции не отменят, пока Россия не подпишет мир с Украиной – канцлер Германии

Путин предупреждал Венгрию о нападении на Украину, и та захотела часть территорий себе – Данилов

Все новости...
Росcия
Начальник Генштаба РФ был в Украине на прошлой неделе - Пентагон
В центре Москвы в автозак запустили коктейлем Молотова - росСМИ
Буданов рассказал о "сумасшедших идеях" россиян: Таврическая губерния и Небесный город
Последние новости
09:20
Северодонецк за сутки выдержал восемь артиллерийских обстрелов россиян – глава ОВА
09:18
Британская разведка: армия РФ значительно ослабла в результате вторжения в Украину
09:13
После удара по Одессе 2 мая убитых россиянами детей стало 220
09:04
Канцлер Германии признал, что не едет в Киев из-за Штайнмайера
08:54
Регионы: враг накрыл огнем Донбасс, со свидетелями ракетного удара в Одессе работают психологи
08:31
ЦРУ на русском рассказало, как безопасно выйти на контакт
07:56
Херсонщина: в Скадовске появилась мобильная связь – мэр
07:43
Нет признаков военной помощи России со стороны третьих стран – Пентагон
07:42
ЕС может утвердить шестой пакет санкций против РФ 10 мая
07:31
"Низшая форма расизма и лжи": Госдеп на слова Лаврова о Зеленском и евреях
Все новости...