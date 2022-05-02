Движение эвакуационной колонны из Мариуполя задерживается - ОВА

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что 2 мая движение эвакуационной колонны из Мариуполя в Запорожье задерживается.

Источник: чиновник в Telegram

Прямая речь: "Задержка движения колонны из Мариуполя!

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О времени эвакуации из Токмака и Васильевки предупредим за 2 часа. Ждите новости!"

Предыстория: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко ранее сообщал, что в понедельник, 2 мая, началась эвакуация жителей Мариуполя.