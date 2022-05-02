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Движение эвакуационной колонны из Мариуполя задерживается - ОВА

Светлана КизиловаПонедельник, 2 мая 2022, 19:34

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что 2 мая движение эвакуационной колонны из Мариуполя в Запорожье задерживается.

Источник: чиновник в Telegram

Прямая речь: "Задержка движения колонны из Мариуполя!

О времени эвакуации из Токмака и Васильевки предупредим за 2 часа. Ждите новости!"

Предыстория: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко ранее сообщал, что в понедельник, 2 мая, началась эвакуация жителей Мариуполя.

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Темы: эвакуацияМариуполь
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