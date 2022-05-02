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Защитника Мариуполя, которого россияне убили в плену, похоронили в Донецке

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 19:53
Защитника Мариуполя, которого россияне убили в плену, похоронили в Донецке
скриншот

Родные плененного в Мариуполе украинского военного Дана Звоника уверены, что защитника убили российские захватчики. Парня похоронила бабушка в Донецке.

Источник: CNN, "Украинская правда"

Детали: По информации УП, украинского бойца похоронила бабушка во временно находящимся в оккупации Донецке.

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Мать военного уверена, что ее сына убили оккупанты после того, как взяли в плен.

Фото убитого военнопленного спустя несколько дней после того, как его показали в плену российских войск, отправили матери защитника.

По словам матери, защитник попал в окружение россиян 19-20 апреля, а 30 апреля утром ей отправили фото, на котором она узнала своего сына.

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При этом российские оккупанты ранее заявляли, что гарантируют сохранение жизни, тем украинским защитникам, которые сдадутся в плен.

Темы: МариупольРосcия
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