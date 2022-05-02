Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Азовсталь" бомбят российские оккупанты, на заводе масштабный пожар

Севгиль Мусаева, Светлана КизиловаПонедельник, 2 мая 2022, 19:58
Пожар на "Азовстали", фото "Мариуполь сейчас"

Завод "Азовсталь" в Мариуполе подвергся очередной атаке врага, россияне используют разные виды вооружения. В результате бомбардировки начался пожар.

Источник: бойцы полка "Азов" в комментарии Украинской правде, Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

Детали: На "Азовстали" 2 мая начался сильный пожар, он виден из всех районов города.

Украинские защитники из полка "Азов" живы, однако их бомбят, работают вражеские артиллерия и авиация.

Азовцы рассказали, что продолжают держатся и противовстоять врагу.

 

Напомним: Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что никто не принес столько боли Донбассу, как Россия, ведь только в Мариуполе оккупанты убили десятки тысяч человек.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МариупольоккупациявойнаРосcия
Главное сегодня

Будапешт назвал фейком слова Данилова о том, что Путин предупредил Венгрию о войне

ФОТО, ВИДЕОБольше 150 мариупольцев из "Азовстали" прибыли в Запорожье

ВР окончательно запретила деятельность пророссийских партий

"Украина победит": Джонсон в Верховной раде объявил о новом пакете военной помощи

Мариуполь: враг штурмует "Азовсталь"

Царева приговорили к 12 годам тюрьмы, но ему светит и пожизненное

Все новости...
Мариуполь
Защитника Мариуполя, которого россияне убили в плену, похоронили в Донецке
Движение эвакуационной колонны из Мариуполя задерживается - ОВА
Подоляк: Количество погибших в Мариуполе достигло десятков тысяч
Последние новости
18:09
Глава Луганской ОВА: Ситуация начнет меняться через две недели
18:01
Соседей предупредил, сам не выжил: детали гибели подростка от авиаудара в Одессе
18:00
В непризнанном Приднестровье заявили о попытке теракта с использованием дрона "из Украины"
17:45
Лихтенштейн поддержал санкции ЕС против российских трастов
17:36
Россияне обстреляли из Локтя приграничье Сумской области
17:36
Макрон поговорил с Путиным впервые после месяца перерыва
17:34
Переименование улиц: Киевсовет будет советоваться с жителями
17:34
Теробороне официально разрешили выполнять задачи в районах боевых действий
17:27
Инвесторы получили валютные выплаты по евродолгу РФ за день до конечной даты
17:17
Британия передала бронированные авто для помощи Украине в эвакуации
Все новости...