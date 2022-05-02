"Азовсталь" бомбят российские оккупанты, на заводе масштабный пожар

Пожар на "Азовстали", фото "Мариуполь сейчас"

Завод "Азовсталь" в Мариуполе подвергся очередной атаке врага, россияне используют разные виды вооружения. В результате бомбардировки начался пожар.

Источник: бойцы полка "Азов" в комментарии Украинской правде, Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

Детали: На "Азовстали" 2 мая начался сильный пожар, он виден из всех районов города.

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Украинские защитники из полка "Азов" живы, однако их бомбят, работают вражеские артиллерия и авиация.

Азовцы рассказали, что продолжают держатся и противовстоять врагу.

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Напомним: Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что никто не принес столько боли Донбассу, как Россия, ведь только в Мариуполе оккупанты убили десятки тысяч человек.