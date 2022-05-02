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УЕФА запретила клубам из России выступать на еврокубках до конца сезона 2023 года

Алена МазуренкоПонедельник, 2 мая 2022, 20:30
УЕФА запретила клубам из России выступать на еврокубках до конца сезона 2023 года
Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций запретил российским клубам участвовать в турнирах в сезоне 2022/23.

Источник: УЕФА

Детали: Кроме того, заявки России на проведение Евро-2028/2032 сочли "неприемлемыми".

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Сборная России была отстранена от Лиги наций на текущий сезон.

Кроме того, женскую сборную России не допустили к чемпионату Европы-2022 (ее заменит Португалия). Также команда РФ не будет играть в квалификации в ЧМ-2023 (результаты предыдущих матчей аннулируют).

Молодежная сборная России также была отстранена от чемпионата Европы.

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Таким образом, российские команды не будут играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, Женской Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА.

Напомним: 

  • Международная федерация футбола и УЕФА отстранила сборные и клубы России по футболу от участия в любых соревнованиях под своими эгидами.

Темы: УЕФАРосcияфутболспорт
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