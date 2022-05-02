УЕФА запретила клубам из России выступать на еврокубках до конца сезона 2023 года

Союз европейских футбольных ассоциаций запретил российским клубам участвовать в турнирах в сезоне 2022/23.

Источник: УЕФА

Детали: Кроме того, заявки России на проведение Евро-2028/2032 сочли "неприемлемыми".

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Сборная России была отстранена от Лиги наций на текущий сезон.

Кроме того, женскую сборную России не допустили к чемпионату Европы-2022 (ее заменит Португалия). Также команда РФ не будет играть в квалификации в ЧМ-2023 (результаты предыдущих матчей аннулируют).

Молодежная сборная России также была отстранена от чемпионата Европы.

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Таким образом, российские команды не будут играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, Женской Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА.

Напомним: