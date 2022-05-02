УЕФА запретила клубам из России выступать на еврокубках до конца сезона 2023 года
Понедельник, 2 мая 2022, 20:30
Союз европейских футбольных ассоциаций запретил российским клубам участвовать в турнирах в сезоне 2022/23.
Источник: УЕФА
Детали: Кроме того, заявки России на проведение Евро-2028/2032 сочли "неприемлемыми".
Сборная России была отстранена от Лиги наций на текущий сезон.
Кроме того, женскую сборную России не допустили к чемпионату Европы-2022 (ее заменит Португалия). Также команда РФ не будет играть в квалификации в ЧМ-2023 (результаты предыдущих матчей аннулируют).
Молодежная сборная России также была отстранена от чемпионата Европы.
Таким образом, российские команды не будут играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, Женской Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА.
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Напомним:
- Международная федерация футбола и УЕФА отстранила сборные и клубы России по футболу от участия в любых соревнованиях под своими эгидами.