Виктор Пинчук, находясь в Киеве, объявил РФ виновной в геноциде украинцев

Украинский олигарх Виктор Пинчук опубликовал фото из Киева и обвинил Россию в геноциде на украинской территории.

Источник: Victor Pinchuk Foundation в Facebook

Детали: На странице фонда 2 мая появилось сообщение со свежим фото Пинчука на ул. Владимирской в ​​столице.

Прямая речь: "Сегодня я пришел в дом на улице Владимирской 45. На одно из важнейших для меня мест в Киеве. Из этого дома мой дед-еврей на рассвете 22 июня 1941 пошел воевать против Гитлера. Из этого дома моя мама, тогда 5- летняя еврейская девочка, была эвакуирована и потому не была расстреляна фашистами в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 года.

Тогда геноцид против еврейского народа творили фашисты. Теперь геноцид против украинского народа творят рашисты.

Поэтому заявление министра иностранных дел России, в котором он сравнил президента Украины Зеленского с Гитлером, считаю очередным ярким проявлением трусости, лживости и подлости нашего врага. К счастью, весь цивилизованный мир это прекрасно понимает!!

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Напомним: Виктор Пинчук, по информации источников Украинской правды, с начала полномасштабного наступления России находился в Лондоне.

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