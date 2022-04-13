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Военный мобильный госпиталь в имении Виктора Пинчука

Михаил ТкачСреда, 13 апреля 2022, 16:36
коллаж: Андрей Калистратенко

На другому тижні війни добровольці зайшли до маєтку кума Путіна Віктора Медведчука на Вишгородському напрямку під Києвом. Маєток перебував у стадії реконструкції, а тому користуватися ним – митися, грітися та ночувати, не виявилось можливим. 

Захисники Києва, серед яких був і Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова (ПДШМ – УП), пішли до сусідів Медведчука. До будинків братів бізнесменів Суркісів, які у перші дні повномасштабного вторгнення Росії залишили країну разом зі своїми онуками призовного віку, військових і медиків не пустили. 

"Для того, щоб палаци Суркісів дочекались своїх власників з Відня, на захист нерухомості стали навіть високопосадовці", – розповідає керівник ПДМШ Геннадій Друзенко. 

Єдиним варіантом на цій закритій і до війни добре охоронюваній території залишився маєток Віктора та Олени Пінчук, який стояв законсервований багато років. За годину після того як люди у військовій формі зайшли до будівлі, з ними зв'язався особисто Пінчук. Так мобільний госпіталь отримав штаб за згодою сторін. 

Тут з'явилися медикаменти, розкладені на більярдному столі, біля басейну – ящики з медичним устаткуванням, а у дворі – швидкі, які виїжджали для надання допомоги постраждалим від окупації міст і селищ у Київській області і продовжують виїжджати на Схід. Щоправда, щойно побиті російські війська були змушені відступити від Києва, одна зі сторін почала сумніватися у згоді. І це не військові медики. 

Віктор Пінчук за інформацією джерел Української правди від початку повномасштабного наступу Росії перебуває у Лондоні. 

Михайло Ткач

Темы: Пинчуколигархивойнамедицина
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