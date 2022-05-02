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США доставили в Украину более 70 гаубиц и обучили более 200 артиллеристов

"Европейская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 21:13
США доставили в Украину более 70 гаубиц и обучили более 200 артиллеристов

В Украину прибыло более 70 гаубиц M777, что составляет около 80% от общего числа из 90 орудий, которые США обязались предоставить.

Об этом сообщил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По словам представителя Пентагона, более 200 украинских артиллеристов в настоящее время прошли обучение использованию гаубиц M777, в том числе группа из 50 украинцев, которые должны завершить обучение сегодня.

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"Более 170 украинских военных прошли подготовку более чем в одном месте на M777, и еще 50 с лишним человек должны закончить обучение сегодня, поэтому, когда они выпускаются сегодня — на самом деле, они, возможно, уже закончили обучение сегодня — это будет более 200 украинских артиллеристов", — сказал чиновник.

Он добавил, что еще более 50 украинцев прибудут на один из полигонов за пределами Украины позднее на этой неделе, чтобы начать обучение обращению с гаубицами M777.

M777 howitzer – британская полевая прицепная гаубица калибра 155 миллиметров. M777 имеет цифровую систему управления огнем, аналогичную системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами – 24,7 км. Гаубица M777 может вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur с максимальной дальностью 40 км.

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По словам чиновника, 1 мая группа из 20 украинских военных начала недельный курс обучения работе с беспилотными летательными аппаратами Phoenix Ghost.

Он такжже сказал, что за последние 24 часа в европейский регион прибыло 13 рейсов американской помощи для обеспечения безопасности Украины, а в течение следующих 24 часов в регион прибудут еще 11 рейсов из США.

По словам чиновника, также было "23 доставки по воздуху" из пяти других стран.

Темы: СШАоружие
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