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Ракетный удар по Одессе: погиб ребенок, еще один ранен

Катерина ТищенкоПонедельник, 2 мая 2022, 21:22
Ракетный удар по Одессе: погиб ребенок, еще один ранен
фото "Думской"

В результате ракетного удара по Одессе один ребенок погиб и еще один ранен, также повреждено здание религиозного учреждения.

Источник: начальница пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии журналистам

Прямая речь: "Последствием очередного ракетного удара по Одесской области стало попадание в жилое здание в городе Одесса. На момент попадания в здании находились 5 человек.

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15-летний ребенок погиб, еще один несовершеннолетний доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь. С остальными находившимися в здании работают психологи ГСЧС".

Детали: На месте попадания произошел пожар. После ликвидации на месте происшествия будет работать следственно-оперативная группа полиции.

Кроме того, пострадало здание религиозного учреждения, расположенного возле дома.

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"Жилое здание находится непосредственно недалеко от религиозного учреждения, в котором также взрывной волной повреждены окна и части сооружения – крыша и несколько попаданий в стену", - сообщила Гуменюк.

Также, по ее словам, силы ПВО уничтожили над Одессой вражеский беспилотник, который может не только собирать информацию, но и наносить поражение.

Что предшествовало: В понедельник вечером руководитель Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого есть погибшие и раненые.

Темы: ОдессавойнаРосcиядети
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