По Одессе нанесли ракетный удар. Погиб ребенок

Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого есть погибшие и раненые.

Источник: руководитель ОВА Максим Марченко в Telegram, Горсовет.

Прямая речь Марченко: "Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Мы этого так не оставим"

Детали: Одесский горсовет со ссылкой на оперативное командование "Юг" сообщил, что пострадал также религиозный объект.

Дословно: "По Одесщине нанесен очередной ракетный удар. Есть попадание в объекты городской инфраструктуры Одессы, в частности повреждено одно из религиозных сооружений".

Дополение 21:20: Позже по словам начальницы пресс-центра сил оброны и ОК "Юг" Наталья Гуменюк стало известно, что в результате ракетного удара погиб один ребенок и еще один ранен, также повреждено здание церкви.

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Прямая речь: "Последствием очередного ракетного удара по Одесской области стало попадание в жилое здание в городе Одесса. На момент попадания в здании находились 5 человек.

15-летний ребенок погиб, еще один несовершеннолетний доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь. С остальными находившимися в здании работают психологи ГСЧС".

Дополнение 22:30: Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении уточнил, что оккупанты попали ракетой в общежитие.

Прямая речь: "В Одессе убили мальчика 14 лет, ранили девочку 17 лет, у нее осколочные ранения. Что это вообще? Зачем? Чем РФ угрожали эти дети и общежитие?"

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