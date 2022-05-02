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По Одессе нанесли ракетный удар. Погиб ребенок

Понедельник, 2 мая 2022, 19:29

Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого есть погибшие и раненые.

Источник: руководитель ОВА Максим Марченко в Telegram, Горсовет.

Прямая речь Марченко: "Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Мы этого так не оставим"

Детали: Одесский горсовет со ссылкой на оперативное командование "Юг" сообщил, что пострадал также религиозный объект.

Дословно: "По Одесщине нанесен очередной ракетный удар. Есть попадание в объекты городской инфраструктуры Одессы, в частности повреждено одно из религиозных сооружений".

Дополение 21:20: Позже по словам начальницы пресс-центра сил оброны и ОК "Юг" Наталья Гуменюк стало известно, что в результате ракетного удара погиб один ребенок и еще один ранен, также повреждено здание церкви.

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Прямая речь: "Последствием очередного ракетного удара по Одесской области стало попадание в жилое здание в городе Одесса. На момент попадания в здании находились 5 человек.

15-летний ребенок погиб, еще один несовершеннолетний доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь. С остальными находившимися в здании работают психологи ГСЧС".

Дополнение 22:30: Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении уточнил, что оккупанты попали ракетой в общежитие.

Прямая речь: "В Одессе убили мальчика 14 лет, ранили девочку 17 лет, у нее осколочные ранения. Что это вообще? Зачем? Чем РФ угрожали эти дети и общежитие?"

Предыстория:

  • Военная администрация ввела комендантский час на территории Одессы с 22 часов 1 мая по 5 утра 3 мая.
  • На время комендантского часа в Одессе поезда не будут курсировать на железнодорожные станции.
  • 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между "сторонниками федерализации" так называемого "Антимайдана" и "сторонниками единства", которые унесли жизни 48 человек (сорок мужчин, семерых женщин и одного несовершеннолетнего). В частности, в результате пожара в местном Доме профсоюзов. Российская пропаганда режима Путина выкристаллизовала и активно использует тезис, что в этот день "украинские нацисты заживо сожгли в Доме профсоюзов несколько десятков противников киевского режима".

Темы: Одессавойна
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