Несмотря на обстрелы россиян, защитники "Азовстали" дают отпор: сообщили о новых потерях врага
Понедельник, 2 мая 2022, 21:37
Российские оккупанты 2 мая продолжили обстреливать территорию завода "Азовсталь", где скрываются гражданские и украинские защитники.
Источник: полк "Азов" в Telegram
Дословно: "После частичной эвакуации гражданских с территории "Азовстали" в г. Мариуполь противник продолжает обстреливать территорию завода, в том числе сооружения, где прячутся от опасности гражданские лица, осуществлять авиаудары, вести огонь, используя корабельную артиллерию, танки".
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Детали: Украинские защитники сообщили, что в результате очередного штурма россиянами "Азовстали" бойцам полка "Азов" удалось уничтожить 5 вражеских оккупантов.
Предыстория:
- На "Азовстали" 2 мая начался сильный пожар, он виден из всех районов города.
- Завод "Азовсталь" в Мариуполе подвергся очередной атаке врага, россияне используют разные виды вооружения.
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