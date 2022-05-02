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Несмотря на обстрелы россиян, защитники "Азовстали" дают отпор: сообщили о новых потерях врага

Алена МазуренкоПонедельник, 2 мая 2022, 21:37
Несмотря на обстрелы россиян, защитники Азовстали дают отпор: сообщили о новых потерях врага

Российские оккупанты 2 мая продолжили обстреливать территорию завода "Азовсталь", где скрываются гражданские и украинские защитники.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Дословно: "После частичной эвакуации гражданских с территории "Азовстали" в г. Мариуполь противник продолжает обстреливать территорию завода, в том числе сооружения, где прячутся от опасности гражданские лица, осуществлять авиаудары, вести огонь, используя корабельную артиллерию, танки".

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Детали: Украинские защитники сообщили, что в результате очередного штурма россиянами "Азовстали" бойцам полка "Азов" удалось уничтожить 5 вражеских оккупантов.

Предыстория:

  • На "Азовстали" 2 мая начался сильный пожар, он виден из всех районов города.
  • Завод "Азовсталь" в Мариуполе подвергся очередной атаке врага, россияне используют разные виды вооружения.

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Темы: АзовМариупольРосcиявойна
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