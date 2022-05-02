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В Минобороны Молдовы не видят признаков того, что Россия готовит нападение

"Европейская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 22:32

Министерство обороны Молдовы не видит признаков того, что Россия готовит вторжение в страну.

Как пишет "Европейская правда", об этом ведомство сообщило на запрос Newsmaker после того, как британское Times со ссылкой на источники в украинской разведке сообщило, что Кремль якобы уже принял решение напасть на Молдову.

Минобороны Молдовы отметило, что с 24 февраля все государственные органы находятся в режиме повышенной готовности и внимательно отслеживают ситуацию.

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"Сейчас нет никаких признаков того, что для Молдовы есть опасность. Эти выводы разделяют не только молдавские власти, но и ключевые наши международные партнеры", - отметили в оборонном ведомстве.

Минобороны добавляет, что риски оцениваются постоянно и обещает информировать общественность в случае изменения ситуации.

Заместитель генсека НАТО в интервью румынскому изданию на днях сказал, что Альянс ожидает дальнейших провокаций в непризнанном Приднестровье и считает, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет. В то же время, добавил он, возможны попытки дестабилизации Молдовы.

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Темы: МолдоваРосcиявойна
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