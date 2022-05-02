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РФ попытается "присоединить" к своей территории Донбасс в середине мая – CNN

Алена МазуренкоПонедельник, 2 мая 2022, 22:34
РФ попытается присоединить к своей территории Донбасс в середине мая – CNN
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО GETTY IMAGES

Разведка США сообщает, что Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области к "середине мая", далее в планах оккупантов аннексия Херсонской области и создание "ХНР". 

Источник: CNN, посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер на брифинге в Госдепартаменте

Дословно: "У США есть "в высшей степени заслуживающие доверия" разведданные о том, что Россия попытается аннексировать оккупированные сепаратистами Донецкую и Луганскую области "где-то в середине мая" и что есть планы создать аналогичную так называемую "народную республику" в Херсонской области...

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В сообщениях говорится, что Россия планирует провести референдум о присоединении где-то в середине мая, и что Москва рассматривает аналогичный план для Херсона".

Детали: Карпентер добавил, что Россия, как сообщается, похищает местных чиновников, чтобы заменить их "группами, лояльными к Москве", а также исчезают "директора школ, журналисты, местные активисты, муниципальные чиновники".

"Недавно также поступали сообщения о том, что российские силы отключили интернет и доступ к некоторым сотовым телефонам в этих регионах, чтобы перекрыть поток надежной информации".

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В этих городах, по его словам, РФ "может попытаться провести фиктивные референдумы, чтобы попытаться добавить видимость демократической или избирательной легитимности".

Темы: РосcияОРДЛОоккупацияХерсонская область
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