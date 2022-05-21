Десантники показали, как уничтожают российские танки и БМП
Суббота, 21 мая 2022, 13:07
Львовские десантники уничтожили 8 единиц российской бронетехники и показали на видео процесс ликвидации оккупационной техники.
Источник: командование ДШВ ВСУ
Дословно: "За минувшие сутки, противотанковыми подразделениями 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожены три танка, три боевых машины пехоты и две боевые машины десанта.
Реклама:
Продолжаем вести боевые действия и уничтожать захватчиков нашей родной земли".
ВИДЕО ДНЯ