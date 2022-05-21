Десантники показали, как уничтожают российские танки и БМП

Львовские десантники уничтожили 8 единиц российской бронетехники и показали на видео процесс ликвидации оккупационной техники.

Источник: командование ДШВ ВСУ

Дословно: "За минувшие сутки, противотанковыми подразделениями 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожены три танка, три боевых машины пехоты и две боевые машины десанта.

Продолжаем вести боевые действия и уничтожать захватчиков нашей родной земли".