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Десантники показали, как уничтожают российские танки и БМП

Роман ПетренкоСуббота, 21 мая 2022, 13:07

Львовские десантники уничтожили 8 единиц российской бронетехники и показали на видео процесс ликвидации оккупационной техники.

Источник: командование ДШВ ВСУ

Дословно: "За минувшие сутки, противотанковыми подразделениями 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожены три танка, три боевых машины пехоты и две боевые машины десанта.

Продолжаем вести боевые действия и уничтожать захватчиков нашей родной земли".

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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