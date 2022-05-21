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Байден подписал пакет помощи Украине на $40 млрд

"Европейская правда"Суббота, 21 мая 2022, 13:54

Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в размере 40 млрд долларов.

Об этом сообщил Белый дом, пишет "Европейская правда".

Байден находится с визитом в Южной Корее, поэтому законопроект привезли ему сюда для подписи из США.

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Одобренный законопроект предусматривает общую военную помощь в размере 20 миллиардов долларов, более 8 миллиардов долларов в виде общей экономической поддержки Украины, почти 5 миллиардов долларов в виде глобальной продовольственной помощи для решения потенциальной нехватки продовольствия и более 1 миллиарда долларов в виде совокупной поддержки беженцев.

По данным издания The Washington Post, в нем также предусмотрена передача Украине современных американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Представитель Пентагона Джон Кирби ранее в этом месяце сказал, что финансирование для быстрого предоставления оружия Украине, которое использовал Байден в последнее время, иссякнет к третьей неделе мая, если не выделить новые средства. Именно поэтому быстрое подписание законопроекта является таким неотложным.

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Темы: БайденУкраина
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